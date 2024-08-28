Боец Адик заявил, что он сражается против ВСУ за будущее своих детей

Старший гранатометчик с позывным Адик заявил, что он участвует в спецоперации за будущее своих детей. Видео беседы со штурмовиком предоставило Минобороны России.

«За свою страну. За будущее своих детей», - сказал Адик.

Гранатометчик добавил, что за свои действия в ходе российского наступления получил государственную награду - медаль «За отвагу».

Получив серьезный опыт в ходе боевых действий, Адик передает его молодым бойцам из состава группировки войск «Запад». Они провели практическое занятие по штурму вражеской траншеи в тыловом районе спецоперации.

В ходе обучения в составе тактических групп - двоек и троек - бойцы тренировались штурмовать опорные пункты, прикрывая друг друга. Обучали их и контролируемому отходу.

Адик подчеркнул, что занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой, с применением штатных боеприпасов и гранат. Все это нужно, отметил он, чтобы военнослужащие с непривычки не пугались звуков взрывов и, несмотря на них, продолжали выполнять свои боевые задачи, ведь в штурме окопов дорого каждое мгновение.

Ранее сообщалось, что штурмовики группировки «Восток» продвинулись на Угледарском участке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.