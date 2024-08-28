МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боец Адик заявил, что он сражается против ВСУ за будущее своих детей

Штурмовик получил медаль «За отвагу» за наступление в ходе спецоперации. В ходе боевых действий он получил серьезный опыт, и теперь, конечно, Адик делится им с молодыми бойцами.
2024-08-28 11:08:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Старший гранатометчик с позывным Адик заявил, что он участвует в спецоперации за будущее своих детей. Видео беседы со штурмовиком предоставило Минобороны России.

«За свою страну. За будущее своих детей», - сказал Адик. 

Гранатометчик добавил, что за свои действия в ходе российского наступления получил государственную награду - медаль «За отвагу».

Получив серьезный опыт в ходе боевых действий, Адик передает его молодым бойцам из состава группировки войск «Запад». Они провели практическое занятие по штурму вражеской траншеи в тыловом районе спецоперации. 

В ходе обучения в составе тактических групп - двоек и троек - бойцы тренировались штурмовать опорные пункты, прикрывая друг друга. Обучали их и контролируемому отходу. 

Адик подчеркнул, что занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой, с применением штатных боеприпасов и гранат. Все это нужно, отметил он, чтобы военнослужащие с непривычки не пугались звуков взрывов и, несмотря на них, продолжали выполнять свои боевые задачи, ведь в штурме окопов дорого каждое мгновение. 

Ранее сообщалось, что штурмовики группировки «Восток» продвинулись на Угледарском участке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #штурмовики #тренировки #укрепления #Адик
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 