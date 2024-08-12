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Рекомендацию эвакуироваться из-за тайфуна получили более 150 тысяч японцев

К побережью префектур Аомори, Иватэ и Ямагата приближается тайфун «Мария».
Услада Дубинина 2024-08-12 07:46:35
© Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Globallookpress

Более 150 тысяч жителей Японии получили рекомендации к эвакуации из-за приближающегося тайфуна «Мария», порывы ветра которого достигают 25-35 м/с. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные местных властей.

Предупреждение об опасном природном явлении получили более 23 тысяч жителей города Хатинохэ, в населенных пунктах Кудзи, Танохата, Иваидзуми оповещение пришло более 130 тысячам японцев.

Тайфун стал причиной отмены более 86 авиарейсов. Пассажиров поездов также предупредили о возможных изменениях в расписании железнодорожного транспорта.

#в стране и мире #тайфун #Япония #эвакуация #Авиарейсы
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