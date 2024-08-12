Рекомендацию эвакуироваться из-за тайфуна получили более 150 тысяч японцев

Более 150 тысяч жителей Японии получили рекомендации к эвакуации из-за приближающегося тайфуна «Мария», порывы ветра которого достигают 25-35 м/с. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные местных властей.

Предупреждение об опасном природном явлении получили более 23 тысяч жителей города Хатинохэ, в населенных пунктах Кудзи, Танохата, Иваидзуми оповещение пришло более 130 тысячам японцев.

Тайфун стал причиной отмены более 86 авиарейсов. Пассажиров поездов также предупредили о возможных изменениях в расписании железнодорожного транспорта.