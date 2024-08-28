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ВКС РФ ударили авиабомбой по ангару с HIMARS в Сумской области

На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар в ангаре с РСЗО HIMARS ВСУ.
2024-08-28 10:27:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили ангар с РСЗО HIMARS ВСУ в районе Кондратовки в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения.

В описании сказано, что самолет Воздушно-космических сил России сбросил авиабомбу на ангар. На кадрах объективного контроля видно, как боеприпас летит на цель, затем происходит детонация и пожар.

Помимо пусковой установки РСЗО, были уничтожены шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина, автомобиль сопровождения. Выполнив задачу, экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Ранее Минобороны показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в Курской области. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #ангар #сумская область #СВО
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