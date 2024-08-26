Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в Курской области.

Как уточняет оборонное ведомство, российские военные били по разведанным замаскированным целям. Применив вооружение, экипаж вернулся на аэродром. Разведка подтвердила, что личный состав и бронетехника врага были уничтожены.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло и бомба совершает планирующий полет к цели.

Таким образом, благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы становятся корректируемыми, что позволяет наносить более точные удары с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.