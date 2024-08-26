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Экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в Курской области

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета.
2024-08-26 15:33:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в Курской области.

Как уточняет оборонное ведомство, российские военные били по разведанным замаскированным целям. Применив вооружение, экипаж вернулся на аэродром. Разведка подтвердила, что личный состав и бронетехника врага были уничтожены.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы, которая подвешивается к самолету с помощью креплений. После сброса с носителя на боеприпасе раскладывается крыло и бомба совершает планирующий полет к цели.

Таким образом, благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы становятся корректируемыми, что позволяет наносить более точные удары с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Курская область #МО РФ
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