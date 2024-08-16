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МЧС обезвредило предположительно американскую ракету в Курской области

В ведомстве завяили, что пиротехники обезвредили более 70 взрывоопасных предметов в регионе.
Тимур Шерзад 2024-08-16 14:45:17
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Министерство чрезвычайных ситуаций России сообщило об обезвреживании ракеты предположительно американского производства в Курской области. 

Уточняется, что ракета упала на территории объекта энергетического комплекса. 

Всего же, как говорится в сообщении, в регионе обезврежено более 70 взрывоопасных предметов. При этом в МЧС отметили, что за сутки удается обследовать около двух гектаров территории. 

Ранее сообщалось, что в Донецке в ТЦ «Галактика» начался пожар после украинского обстрела.

#в стране и мире #ракета #Курская область #МЧС России #взрывоопасные предметы
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