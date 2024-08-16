МЧС обезвредило предположительно американскую ракету в Курской области

Министерство чрезвычайных ситуаций России сообщило об обезвреживании ракеты предположительно американского производства в Курской области.

Уточняется, что ракета упала на территории объекта энергетического комплекса.

Всего же, как говорится в сообщении, в регионе обезврежено более 70 взрывоопасных предметов. При этом в МЧС отметили, что за сутки удается обследовать около двух гектаров территории.

Ранее сообщалось, что в Донецке в ТЦ «Галактика» начался пожар после украинского обстрела.