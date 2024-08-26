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Активная фаза «Селенги» завершилась стрельбами и парадом техники

Совместные российско-монгольские военные учения «Селенга» направлены на борьбу с международным терроризмом.
2024-08-26 11:55:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные России и Монголии завершили активную фазу учений «Селенга-2024» на монгольском полигоне Чойбалсан, выполнив стрельбы и проведя парад военной техники. Кадры мероприятий публикует Министерство обороны РФ.

Согласно легенде, военнослужащие обеих стран провели операцию, в ходе которой освободили захваченный условными террористами населенный пункт, а также уничтожили отступающего противника. На учениях активно применялись разведывательные беспилотники и FPV-дроны. С помощью БПЛА военнослужащие выявляли координаты целей, а также корректировали огонь.

Самолеты МиГ-29 и Су-25, а также вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-24П нанесли удар по выдвигающимся колоннам техники и живой силе противника. Для нанесения огневого поражения использовались РСЗО БМ-21 «Град» и САУ 2С3 «Акация».

На учениях впервые был применен тактический воздушный десант в составе групп специального назначения Вооруженных сил РФ и Сил специальных операций Монголии. Расчеты беспилотников вскрыли опорный пункт врага, затем подразделения «спецназа» под прикрытием боевых бронированных машин «Тигр» высадили с вертолетов Ми-8 поисковые штурмовые группы для захвата оборонительной позиции. Уничтожив огневые средства условного противника, штурмовики при поддержке огня БМП и танков Т-72 вытеснили вражеские формирования из населенного пункта.

За учениями наблюдали врио командующего войсками ВВО Михаил Носулев, начальник Генштаба ВС Монголии Сунревиин Ганбьямба, представители Минобороны Монголии. В общей сложности к мероприятиям были привлечены порядка 700 человек и около 200 единиц техники. Учения «Селенга» направлены на борьбу с международным терроризмом. Учитывался опыт, полученный военнослужащими во время боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #МО РФ #Селенга
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