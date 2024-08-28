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Польская армия третий день не может найти залетевший с Украины объект

Радиостанция RMF24 назвала операцию по поискам «фиаско».
Мария Зайцева 2024-08-28 10:42:44
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Армия Польши третий день занимается поисками неизвестного объекта, который якобы залетел на территорию страны в понедельник. Об этом сообщает местная радиостанция RMF24.

Радиостанция назвала поисковую операцию «фиаско» и отметила, что, по ее данным, за два дня армии удалось обследовать 800 гектаров у города Тышовце Люблинского воеводства на востоке страны.

Представитель оперативного командования родов войск подполковник Яцек Горышевский заявил, что выбор этого района для поисков связан с полученными данными радаров.

Изначально объект искали 70 человек, позже их количество увеличили до 100. При этом идея о том, что объект покинул территорию страны, допускается.

О залетевшем с территории Украины объекте 26 августа заявил командующий ВС Польши генерал Мацей Клиш.

#в стране и мире #Украина #Польша #Поисковая операция #неизвестный объект
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