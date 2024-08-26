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Польская армия начала поиск залетевшего с Украины воздушного объекта

На данный момент объект исчез с радаров, идут его поиски.
Игнат Далакян 2024-08-26 17:46:19
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Воздушный объект залетел в Польшу с территории Украины и пропал. Об этом сообщил командующий ВС Польши генерал Мацей Клиш.

По его словам, неизвестный объект вылетел из города Червоноград во Львовской области и все еще находится на польской территории. Как пишет «360», неизвестный объект исчез с радаров, сейчас идут его поиски.

«Объект исчез с радиолокационных систем. Объект не был подтвержден ни союзной, ни польской авиацией», - заявил польский генерал.

В октябре прошлого года впервые над Варшавой развернули систему ПРО. Обеспечивать безопасность неба над государством стал американский комплекс Patriot.

#в стране и мире #Украина #Польша #воздушный объект
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