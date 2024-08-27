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ВСУ потеряли около сотни боевиков при попытках занять Малую Локню

Наши военнослужащие несколько дней держали оборону в здании колонии № 11, за это время они уничтожили около десяти БМП и БТР противника и помешали ему прорваться в село Малая Локня.
2024-08-27 08:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие мотострелкового батальона группировки войск «Север» помешали подразделениям ВСУ прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11. Они рассказали, какую вражескую технику удалось уничтожить в ходе боев.

«Stryker вот мы подбили, бронемашины американского производства, пикапы также. Техники было много», - рассказал командир взвода БПЛА с позывным Тринадцатый.

Также известно, что мотострелки поразили БМП Marder. Для уничтожения техники противника они использовали ударные беспилотники, их работа показана на опубликованном видео.

Заключенных и работников колонии, территорию которой заняли военнослужащие, заранее эвакуировали. После этого защитники превратили учреждение в настоящую крепость, они возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. Пытаясь прорвать оборону, ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также в районе сотни боевиков.

Находясь практически в окружении украинских националистов, они вызвали огонь артиллерии вблизи своих позиций.

Ранее расчеты БПЛА взорвали склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра.  До этого военнослужащие трое суток следили за складом, ожидая момента, когда противник свезет туда достаточно много боеприпасов, чтобы уничтожить.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #мотострелки #Курская область #ВСУ #малая локня
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