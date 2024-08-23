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ВС РФ «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Николаевской области

Помимо РСЗО, были уничтожены пункт управления, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом.
2024-08-23 10:47:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили американскую гусеничную установку РСЗО M270 MLRS в районе Березнеговатого Николаевской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения.

Удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». На кадрах объективного контроля видно, как ракета вертикально падает вниз, затем происходит детонация и пожар на позиции.

Помимо РСЗО, были уничтожены пункт управления, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом.

Ранее Минобороны показало уничтожение MLRS «Искандером» в Сумской области. Вражеская система залпового огня была расположенная в районе населенного пункта Бездрик.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты способна уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Искандер #МО РФ #СВО #РСЗО MLRS
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