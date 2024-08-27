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МО РФ допускает попытки покушений ВСУ на должностных лиц новых регионов

При покушениях могли быть использованы химические вещества.
2024-08-27 09:20:59
© Фото: Александр Иванов, РИА Новости © Видео: Минобороны РФ

ВСУ могли покушаться на жизнь должностных лиц новых российских регионов, используя химические вещества. Об этом сообщает Минобороны России.

«С учетом многочисленных провокаций с токсичными химикатами и попыток покушений на должностных лиц новых российских регионов, не исключаем подобных инцидентов с использованием данных образцов», - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, военнослужащих ВСУ готовят к применению химических боеприпасов с помощью западной артиллерии.

Кириллов также сообщил, что Украина может пользоваться химическими боеприпасами для провокаций.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Химическое оружие #ВСУ #покушение #новые регионы
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