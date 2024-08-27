МО РФ допускает попытки покушений ВСУ на должностных лиц новых регионов

ВСУ могли покушаться на жизнь должностных лиц новых российских регионов, используя химические вещества. Об этом сообщает Минобороны России.

«С учетом многочисленных провокаций с токсичными химикатами и попыток покушений на должностных лиц новых российских регионов, не исключаем подобных инцидентов с использованием данных образцов», - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, военнослужащих ВСУ готовят к применению химических боеприпасов с помощью западной артиллерии.

Кириллов также сообщил, что Украина может пользоваться химическими боеприпасами для провокаций.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.