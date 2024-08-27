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МО РФ: ВСУ могут использовать химические боеприпасы для провокаций

Российские войска обнаружили факты поставок в батальон ВСУ боеприпасов с химикатами раздражающего действия.
2024-08-27 09:13:46
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы получили информацию о подвозе в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Информация о получении химических боеприпасов украинскими боевиками поступила 13 июля этого года. В августе также найдены схроны ВСУ с подготовленными к применению веществами на основе нитрата таллия. Также были обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Данные соединения поражают центральную и периферическую нервные системы, а также желудочно-кишечный тракт. Установлены случаи, когда подобные вещества использовались для проведения диверсий и совершения преступлений.

Кириллов не исключил, что киевский режим может применять вышеуказанные вещества для провокаций и покушений - подобные инциденты в отношении должностных лиц новых российских регионов уже фиксировались ранее.

Также Кириллов отметил, что военнослужащих ВСУ готовят к применению подобных боеприпасов с помощью западной артиллерии. На это указывает трофейная документация и методички, обнаруженные на позициях, оставленных украинскими боевиками.

Глава войск РХБЗ призвал международное сообщество обратить пристальное внимание на обнародованные российской стороной данные, а Организацию по запрещению химического оружия принять меры по контролю за соблюдением киевским режимом положений КЗХО и недопущением разработки, производства, накопления и применения химического оружия.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #РХБЗ #Минобороны РФ #Химическое оружие #Украина #игорь кириллов #провокация
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