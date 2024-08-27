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Синоптик Леус назвал минувшую ночь в Москве «тропической»

При этом тепло было только в центре столицы на метеостанции Балчуг.
Мария Зайцева 2024-08-27 08:39:23
© Фото: Roman Denisov, Global Look Press

Ночь с 26 на 27 августа в Москве оказалась «тропической». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем официальном Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что температура воздуха в столице не опускалась ниже +21,2 градуса.

«Справедливости ради скажем, что так тепло было лишь в центре города, на метеостанции Балчуг. На ВДНХ было уже +17,5°, в Тушино - +17,2°, а в Бутово - +14,6°», - сообщил он.

Леус также отметил, что холоднее всего было на юге Подмосковья, в Серебряных Прудах, где минимальная температура была +10,9 градуса. В результате чего контраст между температурой в центре и на юге региона стал больше 10 градусов.

Ранее синоптик Леус заявил о продолжении «температурной аномалии» в сентябре.

#Москва #в стране и мире #Погода #температура #синоптик #Михаил Леус
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