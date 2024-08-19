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Синоптик Леус заявил о продолжении «температурной аномалии» в сентябре

По словам метеоролога, в сентябре температура воздуха будет на 1-2 градуса выше, чем должна быть.
Ирина Егорова 2024-08-19 12:42:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первая половина августа в столичном регионе была относительно холодной - в среднем температура оказалась на полтора градуса ниже климатической нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Однако во второй половине месяца ситуация изменилась. Так, «положительная температурная аномалия», когда термометры будут показывать выше на 2-3 градуса, ожидается в Москве до конца августа.

«Понедельник, 19 августа, станет самым теплым днем с начала месяца. Температура воздуха в столице достигнет  плюс 27-29 градусов, а на территории области  - до 30-градусных отметок», - отметил он в разговоре со «Звездой».

По его словам, погода в конце августа, возможно, будет неустойчивой и часто меняющейся - не исключены кратковременные дожди. Также он рассказал, когда закончится «метеорологическое» лето.

«По новым климатическим нормам заканчивается 1 сентября, это на 8 дне позже, чем было по старым климатическим нормам с 1960-е по 1990-е годы», - подчеркнул метеоролог.

Говоря о долгосрочном прогнозе на первый осенний месяц, Леус предположил, что сентябрь будет на 1-2 градуса теплее, чем должен быть. «Положительная аномалия» распространится и на первый осенний месяц. В целом, когда придет осенняя погода пока говорить рано, заключил синоптик.

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