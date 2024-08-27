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Сотрудники МЧС уничтожили более 20 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Силы МЧС за год обследовали более 700 гектаров территории республики.
Мария Зайцева 2024-08-27 07:12:02
© Фото: МЧС России

Пиротехники МЧС России за год уничтожили более 20 тысяч взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.

Отмечается, что обследованы более 700 гектаров территории республики.

«На донецкой земле работает и сводный отряд чрезвычайного ведомства, который разминировал еще порядка 224 га и обнаружил более 1,5 тыс. ВОП», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты работают по заявкам от граждан, предприятий и администраций.

Ранее МЧС сообщило об обезвреживании ракеты, предположительно американского производства, в Курской области.

#в стране и мире #ДНР #МЧС России #взрывоопасный предмет #воп #александр куренков
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