Сотрудники МЧС уничтожили более 20 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Пиротехники МЧС России за год уничтожили более 20 тысяч взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.

Отмечается, что обследованы более 700 гектаров территории республики.

«На донецкой земле работает и сводный отряд чрезвычайного ведомства, который разминировал еще порядка 224 га и обнаружил более 1,5 тыс. ВОП», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты работают по заявкам от граждан, предприятий и администраций.

Ранее МЧС сообщило об обезвреживании ракеты, предположительно американского производства, в Курской области.