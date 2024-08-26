Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Российские военнослужащие сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В 21.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Уточняется, что в регионе сработали дежурные средства ПВО. Благодаря этому удалось предотвратить попытку совершения теракта со стороны украинских боевиков.
ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории Белгородчины. Так, 24 августа, в результате атаки дрона ВСУ, пострадал один мирный житель.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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