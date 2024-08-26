Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Российские военнослужащие сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В 21.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что в регионе сработали дежурные средства ПВО. Благодаря этому удалось предотвратить попытку совершения теракта со стороны украинских боевиков.

ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории Белгородчины. Так, 24 августа, в результате атаки дрона ВСУ, пострадал один мирный житель.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.