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Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой два км на Северных Курилах

Шлейф пепла распространился на пять километров в сторону севера.
Мария Зайцева 2024-08-27 06:24:24
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел в высоту на два километра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в городе Северо-Курильск не было пеплопада и запаха сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения тоже нет.

В МЧС также сообщили, что в районе вулкана не было движения воздушных судов и отсутствовали зарегистрированные туристические группы.

Вулкан находится в семи километрах от Северо-Курильска, его высота достигает 1156 метров.

Эбеко регулярно выбрасывает пепел, последний выброс был 16 августа. Тогда шлейф распространился на пять километров в южном направлении.

#в стране и мире #Северные Курилы #северо-курильск #пепловый столб #вулкан Эбеко #пепловый выброс
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