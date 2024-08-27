Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой два км на Северных Курилах

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел в высоту на два километра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в городе Северо-Курильск не было пеплопада и запаха сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения тоже нет.

В МЧС также сообщили, что в районе вулкана не было движения воздушных судов и отсутствовали зарегистрированные туристические группы.

Вулкан находится в семи километрах от Северо-Курильска, его высота достигает 1156 метров.

Эбеко регулярно выбрасывает пепел, последний выброс был 16 августа. Тогда шлейф распространился на пять километров в южном направлении.