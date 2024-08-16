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Вулкан Эбеко выбросил пепел и распространил пепловый шлейф на 5 км

Шлейф распространился в южном направлении.
Анастасия Бобылева 2024-08-16 05:55:17
© Фото: info65mchs, Telegram

Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2,5 км. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел  пепловый выброс на высоту 2,5 км», - пишет ведомство.

Уточняется, что шлейф распространился на расстояние более 5 км к югу. При этом пеплопада в городе Северо-Курильск нет. Также в МЧС заявили, что ситуация не представляет угрозы для жизнедеятельности местных жителей.

#в стране и мире #Курильские острова #вулкан #выброс пепла #Эбеко
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