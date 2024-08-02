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МИД РФ прокомментировал выход Украины из 134 соглашений СНГ

По словам официального представителя ведомства, Киев остается участником более 200 международных договоров.
Глеб Владовский 2024-08-02 07:49:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Выход Украины из 134 международных соглашений, подписанных в рамках СНГ, - это ее личное дело. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как мы неоднократно отмечали, такие шаги наносят ущерб прежде всего интересам украинского народа», - подчеркнула дипломат.

Она также напомнила, что СНГ ориентировано прежде всего на нужды людей и поощрение сотрудничества в жизненно важных областях. А вот почему Киев решил пойти на этот шаг, следует спросить у его властей.

Захарова дополнила, что Украина остается участником свыше 200 договоров, заключенных в рамках Содружества.

«Преимущественно это документы торгово-экономической и социально-гуманитарной направленности, представляющие для киевских властей практический интерес», - уточнила дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности сотрудничать с теми, кто стремится урегулировать ситуацию на Украине.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #СНГ #МИД РФ
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