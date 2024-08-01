В МИД РФ заявили, что готовы работать с желающими решить ситуацию на Украине

Россия готова сотрудничать с теми, кто стремится урегулировать ситуацию на Украине и при этом учитывает интересы Москвы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отмечается, что дипломат сообщила это после визита на Украину госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина. По ее словам, заявления политика идут в русле посредничества Ватикана.

«С учетом значимости фигуры госсекретаря в иерархии Римско-католической церкви, безусловно, со всей серьезностью подходим к его высказываниям, рассматривая их как официальную позицию Святого престола», - отметила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что диалог России с Ватиканом продолжается.

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск выразил мнение, что продажа оружия - это двигатель конфликта на Украине.