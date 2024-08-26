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В пяти украинских областях прозвучала воздушная тревога

Воздушные сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Черкасской, а также Полтавской и Харьковской областях Украины.
Дарина Криц 2024-08-26 02:59:11
© Фото: Christoph Hardt via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

Жители нескольких украинских областей услышали сигналы воздушной тревоги. Вечером 25 августа они начали звучать в Сумской области с 22:19 по московскому времени и Харьковской области с 22:52 также по времени Москвы.

Системы оповещения населения, помимо Сумской и Харьковской областей, сработали и в Черниговской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщили представители Минцифры Украины на специализированной онлайн-карте. Отмечается, что в других  украинских регионах воздушная тревога начала звучать с 00:58 по московскому времени 26 августа.

После атаки на Крымский мост в 2022 году по всей стране по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи наносятся удары. С тех пор воздушная тревога в различных областях объявляется каждый день, а иногда и по всей Украине. 

#в стране и мире #Украина #оповещение населения #воздушная тревога
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