Расчеты БПЛА взорвали склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты ударных БПЛА артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили два 120-мм миномета и склад с боеприпасами в Херсонской области. Склад находился в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра.

Во время разведки операторы БПЛА выявили подозрительное движение внедорожников и пикапов ВСУ, которые постоянно в определенное время прибывали к хозпостройке и строго через час уезжали оттуда. Проследив за ними, военнослужащие установили, что противник, пользуясь темным временем суток, в течении трех дней завозил на автомобилях в деревню боеприпасы к 120-мм минометам. Когда противник завез весь боекомплект, а также два миномета на точку, было принято решение уничтожить их ударными беспилотниками.

Операторы БПЛА с помощью квадрокоптеров со сбросами и FPV-дронов нанесли удары. Командир расчета с позывным Зевс рассказал подробности боевой работы.

«Сначала мы сбросили две "зажигалки", так мы подожгли крышу, потом туда ударили два FPV-дрона. В конечном счете, гараж загорелся и сдетонировал боекомплект», - объяснил он.

Смелые и решительные действия десантников из Краснодарского края нарушили планы ВСУ и не позволили применить им 120-мм минометы по нашим подразделениям и мирному населению левого берега Днепра.

Ранее были опубликованы кадры поражения украинских бронемашин в Курской области барражирующими боеприпасами «Ланцет». Вражескую технику обнаружили бойцы группировки войск «Север».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.