МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зенитчики ВС РФ сбили две ракеты HIMARS в Херсонской области

Выпущенные боевиками ракеты были нацелены по мирному населению, проживающему на левобережье Днепра.
2024-08-26 16:23:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет ЗРК «Бук-М2» группировки войск «Днепр» сбил в небе над Херсонской областью две ракеты HIMARS, выпущенные ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили снаряды, которые были нацелены украинскими боевиками в сторону мирного населения левобережья Днепра в Херсонской области.

«Расчет "Бук-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет, поразил и сбил на безопасном удалении две ракеты, выпущенные из установки РСЗО М142 HIMARS», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Напомним, что расчеты ЗРК «Бук-М2» круглосуточно обеспечивают надежное прикрытие с воздуха наших позиций, а также защищают мирное население от атак ВСУ с воздуха. Кроме того, зенитчики группировки войск «Днепр» обеспечивают безопасность важнейших административных и промышленных объектов Херсонской области.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов ЗРК «Бук-М2» под Авдеевкой.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Херсонская область #ЗРК Бук-М2
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 