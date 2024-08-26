Зенитчики ВС РФ сбили две ракеты HIMARS в Херсонской области

Расчет ЗРК «Бук-М2» группировки войск «Днепр» сбил в небе над Херсонской областью две ракеты HIMARS, выпущенные ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили снаряды, которые были нацелены украинскими боевиками в сторону мирного населения левобережья Днепра в Херсонской области.

«Расчет "Бук-М2" выполнил пуск зенитных управляемых ракет, поразил и сбил на безопасном удалении две ракеты, выпущенные из установки РСЗО М142 HIMARS», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Напомним, что расчеты ЗРК «Бук-М2» круглосуточно обеспечивают надежное прикрытие с воздуха наших позиций, а также защищают мирное население от атак ВСУ с воздуха. Кроме того, зенитчики группировки войск «Днепр» обеспечивают безопасность важнейших административных и промышленных объектов Херсонской области.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов ЗРК «Бук-М2» под Авдеевкой.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.