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Бойцы ВС РФ рассказали о преимуществах новейшего БПЛА «Молния»

Несмотря на свою простоту, «Молния» стала опасным оружием на поле боя и продолжает развиваться.
Владислав Кустов 2024-08-27 21:14:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки «Южная» активно применяют новейшие ударные беспилотники «Молния», которые стали опасным оружием. Они помогают российским военнослужащим добиваться успехов в ДНР.

Сверкает «Молния» в ночи недолго. Стоит птице уйти из света красного маскировочного фонаря, ее в небе уже не разглядишь. «Молния», так ее зовут, уходит трепать нервы противнику. Оператор отключает двигатель и планирует. БПЛА после этого уже даже не слышно.

«Стоит как крыло самолета. Совершенно из других материалов, чем классический пульт. Здесь не пластик а авиационный алюминий»,- рассказал командир отделения БПЛА с позывным Печорин.

Предполетная подготовка. Самое дорогое в этом изделии - пульт управления. Но и это индивидуально для каждого оператора. Командир отделения БПЛА группировки войск «Юг» с позывным Печорин ценит качество. В остальном сам расходный материал, сама птица, она же доставщик боеприпаса максимально дешевая и простая.

«Парадигма современной войны. Максимальная дешевизна средства доставки боеприпаса и массовость его изготовления», - отметил Печорин.

В дневное время отделение БПЛА тратит на то, чтобы собрать как можно больше «Молний», которые к ним поступают в разобранном виде. Работа будет ночью.

Несмотря на простоту, «Молния» стала опасным оружием. Продолжает развиваться.

«На молниях машинное зрение стало появляться. Сейчас ждем партию, которая будет как раз обладать такой возможностью. Машинное зрение позволяет борту самостоятельно доходить до цели даже в случае потери управления», - объяснил командир отделения БПЛА.

По факту - это обычный FPV-дрон. Управляется с помощью тех же очков и того же пульта. Но из-за того, что у «Молнии» есть крылья, лететь, тратя гораздо меньше энергии, чем коптер, она может дальше. До 30 км. То есть и тылы противнику разбирать, и штурмовикам помогать.

«Оказываем им поддержку с воздуха. Им необходимо, например, вскрыть крышу какого-нибудь здания, чтобы они уже смогли своими дронами со сбросами туда что-нибудь закинуть», - рассказал Печорин.

Вся эта на первый взгляд тихая работа на самом деле большое подспорье для штурмовых групп, которые ежедневно проводят наступательные операции. Активность группировки войск «Юг» не снижается.

По заявлениям группировки «Юг», нашим бойцам сейчас приходится иметь дело с разрозненными группами противника на Красногоровском направлении. Ежедневно бойцы срывают ротацию ВСУ, завершают зачистку населенных пунктов Ивановка, Сергеева, Кирова, Артемово. В Красногоровке, одном из ключевых населенных пунктов, после освобожденной Марьинки на Донецком направлении также «Южная» группировка продолжает развивать инициативу.

Ранее мы показывали, как ВС РФ начали применять в зоне СВО новейший беспилотник «Молния». Новейший ударный беспилотник собирается вручную за 10 минут, ему не страшны ПВО и РЭБ противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#ВС РФ #беспилотник #бпла #наш эксклюзив #молния #операторы
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