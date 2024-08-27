В Баку выразили опасение от влияния третьих стран на милитаризацию Армении

Активная милитаризация Армении вызывает беспокойство у Баку. Такое заявление сделал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Вызывает обеспокоенность последняя тенденция по активному вооружению Армении. Есть третьи страны, которые двигают Армению к этому процессу», - подчеркнул дипломат.

Уточняется, что еще в 2023 году Ереван получил первую партию бронеавтомобилей из Парижа . Также во Франции заявляли о возможности обучения армянских военнослужащих в области ПВО.

Кроме того, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что в июне 2024 года Армения подписала соглашение о закупке французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также заключению мирного договора.