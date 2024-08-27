МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу заявил, что Запад пытается давить на РФ в информационном поле

По словам секретаря Совбеза РФ, участились призывы в том числе к совершению терактов, незаконных митингов и массовых беспорядков.
Глеб Владовский 2024-08-27 20:14:21
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Страны Запада стремятся ослабить Россию, оказывая информационное давление на россиян, тем самым ослабляя единство народа. Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Для ослабления единства нашего народа наращивается информационное давление, осуществляется манипулирование общественным сознанием...искажается история, нивелируются духовно-нравственные ценности», - заявил он.

Шойгу также отметил, что участились призывы к массовым беспорядкам, совершению терактов, иных противоправных действий.

«Таким образом наши противники пытаются дестабилизировать общество, политическую обстановку в российских регионах», - цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Шойгу обсудил меры недопущения радикализации населения в КБР.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #коллективный запад #информационное давление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 