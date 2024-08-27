Шойгу заявил, что Запад пытается давить на РФ в информационном поле

Страны Запада стремятся ослабить Россию, оказывая информационное давление на россиян, тем самым ослабляя единство народа. Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Для ослабления единства нашего народа наращивается информационное давление, осуществляется манипулирование общественным сознанием...искажается история, нивелируются духовно-нравственные ценности», - заявил он.

Шойгу также отметил, что участились призывы к массовым беспорядкам, совершению терактов, иных противоправных действий.

«Таким образом наши противники пытаются дестабилизировать общество, политическую обстановку в российских регионах», - цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Шойгу обсудил меры недопущения радикализации населения в КБР.