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Шойгу обсудил меры недопущения радикализации населения в КБР

Сергей Шойгу в Нальчике провел совещание с участием полномочного представителя президента России Юрия Чайки.
Тимур Шерзад 2024-08-27 18:54:40
© Фото: Аппарат Совета Безопасности России © Видео: Аппарат Совета Безопасности России

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в рамках выезда в Северно-Кавказский федеральный округ прибыл в Нальчик. Об этом сообщает аппарат Совета безопасности России.

Там Шойгу вместе с полномочным представителем президента России Юрием Чайкой, руководителями субъектов округа и представителями заинтересованных федеральных органов власти провел совещание. 

«На совещании обсудили дополнительные меры по недопущению радикализации населения», - говорится в сообщении. 

В ходе совещания была подчеркнута актуальность этой проблематики, в том числе в связи с усилением попыток Запада расколоть российское общество и сформировать предпосылки для распространения радикальной религиозной идеологии, идей экстремизма и сепаратизма. 

На совещании были обозначены риски развития внутренних угроз в связи с наращиванием негативного информационно-психологического воздействия на граждан при помощи информационно-коммуникационных технологий. Участники совещания рассмотрели причины и условия, которые способствовали распространению радикальных настроений, особенно в молодежной среде. 

При этом особое внимание на совещании обратили на нужду в усилении интенсивности воспитательной работы с подрастающим поколением. Вести ее необходимо, как отмечено в сообщении, в духе приверженности российской государственности и патриотизма. 

В этих сферах удалось выделить основные проблемы и выработать предложения по их решению. Выработали и дополнительные меры, которые помогут не допустить дестабилизации общественно-политической обстановки - как в регионе, так и в стране в целом.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #Кабардино-Балкария #Нальчик #Радикализация #Совбез России
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