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В России Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

По словам ректора «Евразийского международного университета» Клименко, инициативу поддержали ряд вузов из стран Азии и Африки.
Глеб Владовский 2024-08-27 19:48:08
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Основателя Telegram Павла Дурова предложили выдвинуть на Нобелевскую премию. Об этой инициативе сообщил ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко.

«Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Клименко, инициативу поддержали в ряде университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки.

«Также, я как Председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Павла быть Почетным гостем и спикером этого форума. И отзывать приглашение не собираюсь», - подчеркнул ректор ЕМИУ.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил надежду, что западные страны не получат чувствительной информации от Дурова.

#в стране и мире #нобелевская премия #павел дуров #ЕМИУ
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