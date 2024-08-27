Цукерберг признался, что Белый дом требовал цензурировать контент на Meta*

Создатель Facebook* Марк Цукерберг заявил, что Белый дом давил на него с требованиями цензурировать контент на платформах Meta*. Об этом сообщила газета New York Post.

«Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не говорили об этом более открыто», - цитирует его заявление RT.

Бизнесмен также отметил, что на сегодняшний день те решения, которые были приняты ранее в связи с отсутствием ретроспективы и новой информации, не должны были быть одобрены.

Цукерберг также поклялся, что подобная цензура больше не повторится.

«Мы изменили нашу политику и процессы, чтобы убедиться, что это не повторится — например, мы больше не понижаем рейтинги в США, ожидая проверки фактов», - заключил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что на территории России зафиксировали массовый сбой в работе приложения WhatsApp*.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.