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Массовый сбой произошел в работе Telegram и WhatsApp*

У пользователей Telegram не работают ни мобильная, ни десктопная версии мессенджера.
Ян Брацкий 2024-08-21 14:16:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

По всей России зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram. По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи в столичном регионе, Ленинградской, Нижегородской и Сахалинской областях.

В частности, версия Telegram для ПК зависал в режиме «вечной загрузки» в районе двух часов дня. Схожая проблема отмечалась на днях, когда месседжер работал с перебоями.

Кроме того, с перебоями работает WhatsApp*. У части пользователей сообщения не отправляются вообще, у некоторых лишь спустя несколько минут. Диалоги не обновляются, а чаты не загружаются. 

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Telegram #WhatsApp #Сбой #мессенджер #Downdetector
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