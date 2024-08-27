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Россиянам напомнили о льготах для многодетных семей к 1 сентября

Родители могут воспользоваться остатками материнского капитала для подготовки детей к школе.
Игнат Далакян 2024-08-27 18:29:57
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

При подготовке детей к новому учебному году родители могут воспользоваться помощью, которая предусмотрена на уровне как федерального, так и регионального законодательства. Речь идет о выплате неистраченной суммы материнского капитала. Об этом «360» рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

В 2021 году государство назначило школьникам единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей перед 1 сентября, однако в этом году выплату отменили, но ввели новую меру поддержки. Родители теперь могут воспользоваться остатками материнского капитала. Депутат Бессараб отметила, что почти все российские регионы включили в местное законодательство пункты, которые касаются помощи многодетным семьям.

«Эта поддержка в том числе содержит такие меры, как предоставление школьной формы, спортивной формы, горячего питания в школах, льготное посещение культурных центров и так далее», - рассказала депутат.

По ее словам, эта поддержка со стороны государства предусмотрена на весь школьный период. Парламентарий напомнила, что президент в августе этого года подписал закон о выплате неистраченной суммы материнского капитала. Согласно документу, родители могут воспользоваться суммой, которая не превышает 10 тысяч рублей, чтобы подготовить ребенка к учебному году. Отмечается, что в России около 730 тысяч семей имеют остатки на сертификате.

Кроме того, Светлана Бессараб напомнила о программе «Собери ребенка в школу», которая действует в регионах. Эта мера предусматривает помощь семьям со стороны работодателей и общественных организаций. Также семьи с детьми каждый месяц получают пособия. Депутат отметила, что выплаты могут достигать от 50% до 100% от размера прожиточного минимума. И этих средств должно хватить на подготовку детей к школе, добавила Бессараб.

Ранее стало известно, что в нескольких российских регионах с 1 сентября будут введены новые соцвыплаты. Прежде всего эти меры коснутся семей с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

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