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Новые соцвыплаты появятся в ряде регионов России с 1 сентября

Согласно законопроекту, принятому на рассмотрение в Госдуме, прежде всего это коснется родителей, у которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет.
Глеб Владовский 2024-08-26 17:09:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В ряде регионов России с 1 сентября будет введен ряд новых соцвыплат. Об этом сообщило агентство Life.

Тринадцатого августа 2024 года в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект «О ежегодной денежной выплате семьям, имеющим детей, в связи с началом учебного года». Согласно документу, выплату может оформить один из родителей детей от 6 до 18 лет, если есть российское гражданство. При этом ребенку должно быть 6 лет к 1 сентября текущего года. Также необходимо, чтобы человек, который подает заявку, проживал в РФ.

Так, в Тульской области с 1 сентября будут предоставлены единовременные денежные выплаты за каждого ученика 1-11-го классов в размере 10 тысяч рублей. Касается это прежде всего многодетных семей, а также тех семей, где один из родителей проходит военную службу по контракту.

Отмечается, что сумма соцвыплат в разных регионах страны может варьироваться также в зависимости от объема произведенных расходов на оплату коммунальных услуг. Из той или иной суммы будет высчитываться процент, который переводится в компенсацию.

На выплаты также смогут рассчитывать лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, у которых есть гражданство России, а также обучающиеся по основным общеобразовательным программам.

Кроме того, инвалиды в возрасте от 18 до 40 лет, у которых есть проблемы со зрением и слухом, нуждающиеся в социальном обслуживании, смогут бесплатно получать социальные услуги в стационарной форме.

Ранее сообщалось о принятии закона о лишении приобретенного гражданства РФ в случае непостановки на воинский учет. 

#в стране и мире #законопроект #Госдума РФ #многодетные семьи #Соцвыплаты
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