Эндокринолог Павлова объяснила, почему не стоит злоупотреблять овсянкой

Овсяная крупа содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека и сердечно-сосудистого здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

В интервью Радио Sputnik специалист перечислила полезные свойства крупы, а также отметила, что особо налегать на нее тоже не стоит.

«Очень важный компонент овсянки - это бета-глюканы, вещества, которые благоприятно влияют на кишечник. Кроме того, они так изменяют усвояемость жиров, что уровень холестерина становится заметно меньше», - подчеркнула специалист.

По ее словам, важнейшим моментом является приготовление. Овсянка не должна быть перемолотой в порошок. Чтобы она оказала максимально благоприятный эффект на кишечник, необходимо брать цельные хлопья, запаривать их теплой водой с вечера, а утром уже подогревать и добавлять ягоды по желанию.

Однако, как предупреждает эндокринолог, овсянка не является эликсиром здоровья. По ее словам, не стоит думать, что эта крупа может полностью обезопасить человека от проблем со здоровьем.

«Но если употреблять ее два-три раза в неделю, будет очень здорово», - порекомендовала специалист.

При этом, по словам Павловой, помимо овсянки, в рацион необходимо включать продукты, содержащие белок. Она отметила, что если человек ест только кашу и не употребляет белок, то это может негативным образом сказаться на организме. В этом случае будет уменьшаться мышечная масса, поскольку в овсянке белок усваивается лишь в минимальном количестве или вовсе не усваивается.

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