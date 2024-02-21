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Роспотребнадзор опубликовал список обманчивых ЗОЖ-продуктов

В некоторых из них слишком много сахара и мало витаминов, в других - нехватка или, наоборот, переизбыток жира.
Ирина Егорова 2024-02-21 04:53:01
© Фото: J. Pfeifferhttpimagebroker.com#search, Global Look Press

Роспотребнадзор опубликовал список из семи обманчивых ЗОЖ-продуктов, которые кажутся полезными, но на самом деле таковыми не являются. Это сладкие йогурты и творожки, соки и нектары, обезжиренные молочные продукты, мюсли, каши быстрого приготовления, протеиновые батончики, а также продукты без глютена.

В йогуртах и соках, например, много сахара и мало витаминов.

«С одним йогуртом можно получить солидную часть дневной нормы сахара и даже не заметить этого», - пишет «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одни «пустые калории» получает потребитель из «быстрых каш», которые завариваются кипятком. Крупа в пакетиках сильно измельчена и пропарена, зато сахара, усилителей вкуса, синтетических ароматизоаторов и прочих добавок, которые не несут никакой пользы, в таких продуктах достаточно.

Специалисты предупреждают, что производители мюслей и протеиновых батончиков зачастую занижают калорийность своего продукта. А количество углеводов и жиров в виде растительных масел в них преобладают над количеством белка или вообще не соответствует заявленному на упаковке объему.

#здоровье #питание #роспотребнадзор #Сахар #полезные продукты #мюсли #батончики
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