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Лихачев: МАГАТЭ пообещало реагировать на любую агрессию в сторону Курской АЭС

По словам главы Росатома, у агентства есть еще дипломатическая деятельность, которая официально не афишируется в СМИ.
Глеб Владовский 2024-08-27 17:43:14
© Фото: Росатом © Видео: Росатом

Агентство МАГАТЭ заявило, что будет незамедлительно реагировать в случае агрессии как в отношении Курской, так и Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, Рафаэль Гросси внес еще несколько предложений по взаимодействию с российской госкорпорацией на Запорожской АЭС, которая также подвергается атакам со стороны украинских боевиков.

«Договорились о следующем этапе уже полноформатных, многосторонних переговоров в режиме межведомственных делегаций», - дополнил он.

Лихачев также отметил, что у МАГАТЭ есть еще и работа, которая не публикуется на страницах газет. Это большая дипломатическая работа, которую ведет руководство агентства.

«И у нас есть договоренности, что эта работа будет идти в правильном направлении, в объективном направлении, показывая на то, откуда приходит угроза и что нужно сделать, чтобы не допустить реализации этих угроз», - подчеркнул глава Росатома.

Ранее сообщалось, что Гросси в ходе осмотра Курской АЭС увидел следы атак беспилотников по объекту.

#в стране и мире #Росатом #МАГАТЭ #Алексей Лихачев #рафаэль гросси #курская аэс
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