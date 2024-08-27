Fox News: команда Харрис не позволяет ей путешествовать в одиночку

Команда вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис не позволяет ей общаться с журналистами и путешествовать в одиночку. Такое заявление сделали на телеканале Fox News.

«Нет сомнения в том, что они (команда. - Прим. ред.) не доверяют Камале Харрис в достаточной степени для регулярного общения... В ходе ее кампании не позволяют ей путешествовать в одиночку или выступать перед СМИ», - заявила ведущая в эфире телеканала.

При этом отмечается, что ее соперник Дональд Трамп не избегает общения с прессой и регулярно появляется перед камерами.

Ранее сообщалось, что Харрис заявила о намерении продолжать поддерживать Украину и НАТО в случае победы на выборах.