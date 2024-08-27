Одиннадцать детей пострадали при эвакуации из Курской области

Одиннадцать детей пострадали во время эвакуации из приграничных районов Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

«Всего за время эвакуации было ранено 11 детей. Сегодня была ранена девочка. Всем детям оказывают помощь», - цитирует ТАСС ее слова.

Она отметила, что четверо детей, у которых различные травмы, проходят лечение в клиниках Москвы. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести.

Листопадова добавила, что дети, которые проходили лечение в областной детской клинической больнице, выписаны в удовлетворительном состоянии.

Ранее были опубликованы кадры эвакуации мирного населения из приграничья Курской области. Среди вывезенных из Глушковского и Рыльского районов жителей многие не способны передвигаться самостоятельно, поэтому им оказывают помощь волонтеры.