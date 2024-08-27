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Одиннадцать детей пострадали при эвакуации из Курской области

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Листопадова отметила, что четверо детей с различными травмами проходят лечение в столичных клиниках.
Игнат Далакян 2024-08-27 16:21:34
© Фото: Официальный канал Уполномоченного по правам ребенка в Курской области Натальи Геннадьевны Листопадовой

Одиннадцать детей пострадали во время эвакуации из приграничных районов Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

«Всего за время эвакуации было ранено 11 детей. Сегодня была ранена девочка. Всем детям оказывают помощь», - цитирует ТАСС ее слова.

Она отметила, что четверо детей, у которых различные травмы, проходят лечение в клиниках Москвы. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести.

Листопадова добавила, что дети, которые проходили лечение в областной детской клинической больнице, выписаны в удовлетворительном состоянии.

Ранее были опубликованы кадры эвакуации мирного населения из приграничья Курской области. Среди вывезенных из Глушковского и Рыльского районов жителей многие не способны передвигаться самостоятельно, поэтому им оказывают помощь волонтеры.

#в стране и мире #дети #Курская область #пострадавшие #эвакуация
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