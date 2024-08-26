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Экипажи Ми-28 показали ночные кадры поражения техники ВСУ под Курском

Удар по автомобильной технике боевиков нанесли управляемыми противотанковыми ракетами.
2024-08-26 05:53:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ночью нанесли удар по бронированной и автомобильной военной технике и живой силе украинских националистов в приграничном районе Курской области. Бойцы показали кадры поражения целей.

Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами. Во время работы экипажи пользовались очками ночного видения, а также новым тепловизионным прибором, который позволяет максимально эффективно уничтожать цели как днем, так и ночью.

После нанесения удара экипажи благополучно вернулись на площадку вылета. Как сообщила разведка, личный состав ВСУ, а также бронированная и автомобильная техника противника были уничтожены.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 показали боевую работу. Летчики нанесли удар авиационными ракетами по технике и живой силе боевиков в Курской области.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #вертолеты #Ми-28НМ #Курская область #ВСУ
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