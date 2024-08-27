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Педагог Калугина рассказала, как можно быстро собрать ребенка в школу

По мнению эксперта, при закупке принадлежностей оптом можно существенно сэкономить.
Глеб Владовский 2024-08-27 15:24:27
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Не всегда получается заранее закупиться всем необходимым для того, чтобы собрать детей в школу, а зачастую все откладывается «на потом» по разным причинам. О том, как можно успешно подготовить ребенка к школе в сжатые сроки до начала учебного года, рассказала в интервью агентству Life педагог Анна Калугина.

Прежде всего необходимо составить список всех нужных принадлежностей и строго следовать ему. Иначе есть риск купить лишнее.

«Проверьте, что из необходимых для школы вещей уже у вас есть. Наверняка вы найдете много неиспользованных ручек, тетрадей, линеек, а может, и вовсе ни разу не использовавшийся рюкзак», - добавила учительница.

Кроме того, следует закупать принадлежности оптом, поскольку в данном случае цены, в отличие от розницы, дешевле. И в таких ситуациях выгодно объединяться с другими людьми, тем самым разделив все между собой.

Еще одним важным нюансом является закупка одежды вне сезона. То есть летнюю одежду брать осенью, а зимнюю - весной. Главное, не закупаться впрок.

Ранее стилист Скороходова рассказала, как лучше всего одеть своих детей, учитывая также и их вкусы.

#в стране и мире #школа #1 сентября #подготовка к школе #собрать ребенка
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