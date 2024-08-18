Россиянам дали рекомендации по подбору одежды ребенку в школу

Родителям, помимо того, чтобы собрать ребенку рюкзак, необходимо также и подобрать одежду, которая соответствует школьным нормам. О том, как лучше всего одеть своих детей, рассказала стилист Анна Скороходова.

«Компромисс в выборе школьной одежды крайне важен. Это не только утилитарный предмет, но и момент самовыражения», - приводит ее слова телеканал 360.

В качестве примера она привела любовь к спортивной одежде, которую на постоянной основе в учебных заведениях носить нельзя. В таком случае стилист рекомендует присмотреться к стилистике кэжуал, которая содержит огромное количество вещей, которые с одной стороны смотрятся строго, а с другой - имитировать фактуру той же,например, джинсовой ткани.

Она также отметила, что именно в школьное время следует экспериментировать с одеждой, поскольку загонять в строгие рамки детей - не самая лучшая затея. Это чревато тем, что они в более позднем возрасте подобные опыты будут выглядеть неподобающе.