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Россиянам дали рекомендации по подбору одежды ребенку в школу

По словам эксперта, необходимо также учитывать мнение детей при подборе одежды, поскольку это еще и способ самовыражения.
Глеб Владовский 2024-08-18 13:40:11
© Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press

Родителям, помимо того, чтобы собрать ребенку рюкзак, необходимо также и подобрать одежду, которая соответствует школьным нормам. О том, как лучше всего одеть своих детей, рассказала стилист Анна Скороходова.

«Компромисс в выборе школьной одежды крайне важен. Это не только утилитарный предмет, но и момент самовыражения», - приводит ее слова телеканал 360.

В качестве примера она привела любовь к спортивной одежде, которую на постоянной основе в учебных заведениях носить нельзя. В таком случае стилист рекомендует присмотреться к стилистике кэжуал, которая содержит огромное количество вещей, которые с одной стороны смотрятся строго, а с другой - имитировать фактуру той же,например, джинсовой ткани.

Она также отметила, что именно в школьное время следует экспериментировать с одеждой, поскольку загонять в строгие рамки детей - не самая лучшая затея. Это чревато тем, что они в более позднем возрасте подобные опыты будут выглядеть неподобающе.

#в стране и мире #1 сентября #стилист #школьная форма #дресс-код
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