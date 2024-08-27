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В Запорожье ребенок погиб при атаке беспилотника ВСУ

Боевики атаковали гражданский автомобиль, в котором находились мирные жители.
Глеб Владовский 2024-08-27 14:54:44
© Фото: Балицкий Евгений, Телеграм

Ребенок погиб в результата атаки украинского беспилотника по территории Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Уточняется, что боевики ВСУ атаковали автомобиль, двигавшийся в направлении города Пологи. В транспорте находилась семья из пяти человек.

«Все пассажиры и водитель получили ранения разной степени тяжести, в том числе два несовершеннолетних ребенка», - написал Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор также указал, что пострадавшие находятся в больнице, им оказывается вся возможная помощь.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 26 августа над Белгородской областью дежурные средства ПВО сбили беспилотник ВСУ.

#в стране и мире #запорожская область #Евгений Балицкий #Беспилотник ВСУ
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