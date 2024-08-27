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ВСУ потеряли 30 единиц бронетехники за сутки на Курском направлении

Также враг лишился до 400 военнослужащих, 13 автомобилей трех орудий полевой артиллерии, двух боевых машин РСЗО и двух минометов.
2024-08-27 14:29:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что противник потерял 30 единиц бронетехники за сутки боев на Курском направлении. В этом списке - боевая машина пехоты, бронетранспортер и 28 других боевых бронированных машин. Также ВСУ потеряли 13 автомобилей.

Кроме этого, по данным российского оборонного ведомства, за этот же период времени враг лишился до 400 боевиков. Из артиллерии потери неприятеля составили три орудия полевой артиллерии, две пусковых установки РСЗО, включая HIMARS и два миномета. 

Всего же за время боевых действий на Курском направлении Киев потерял более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 другие боевые бронированные машины и 201 автомобиль. 

Общие потери врага в артиллерии исчисляются 45 артиллерийскими орудиями и 13 пусковыми установками РСЗО, в число которых входит четыре боевых машины HIMARS и одна MLRS. Также за время боев в Курской облсти противник потерял пять ЗРК, 9 станций РЭБ, две РЛС контрбаталейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники и установку разминирования УР-77. 

Ранее российское оборонное ведомство показало уничтожение HIMARS под Сумами ракетами «Искандера-М».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #Курская область #Украинские боевики #Потери врага
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