Члены семей участников СВО из ЛНР и ДНР посетили Москву

Участники спецоперации и члены их семей из ЛНР и ДНР прибыли в Москву. Об этом сообщил президент фонда «Своих не бросаем» Дмитрий Воробьев. Он уточнил, что акция затронула около 250 детей получивших ранения участников СВО, проходящих реабилитацию после госпиталей.

Дети прошли «Дорогой героев» - в рамках этого путешествия военнослужащие и члены их семей познакомились с достопримечательностями Москвы и Подмосковья.

В парке «Патриот» участники акции ознакомились с Главным храмом Вооруженных сил России, музейным комплексом «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» и музейной площадкой №1, где расположены экспозиции военной техники всех видов и родов войск. Парк предоставил возможность увидеть и «Партизанскую деревню», а также выставку, посвященную конфликту в Сирии.

Помимо экспозиций парка «Патриот» в Подмосковье, в план поездки входит и обзорная экскурсия по Москве с посещением Красной площади, Воробьевых гор и Московской канатной дороги.

«Приехали ребята в парк "Патриот", посмотреть Москву, сходить на выставки, в театры и кино, развеяться, отдохнуть, особенно перед началом учебного года», - заявил Воробьев.

Он добавил, что смысл акции - показать, что семьи бойцов и командиров не брошены. Минобороны, общественные фонды и Росмолодежь помогают им морально, скрашивают быт. Подобные акции, подчеркнул Дмитрий Воробьев, помогают поднять дух, патриотизм, укрепляют мысль, что враг обязательно будет разбит. Также они дают возможность увидеть Россию.

Всего же, как отметил Воробьев, фонд провел более 90 мероприятий, которые затронули около 7 000 человек.

Также дети нарисовали рисунки и написали послания для воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. С детьми пообщались российский писатель Олег Рой и президент фонда «Своих не бросаем» Дмитрий Воробьев. Также перед участниками акции выступили фронтовые писатели и музыканты, имеющие опыт участия в спецоперации.

Задача проекта «Своих не бросаем» - оказать социальную поддержку получившим в ходе спецоперации ранения военнослужащим, а также помочь их родным и близким.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.