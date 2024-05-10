В парке «Патриот» прошел посвященный памяти погибших воинов молебен

На территории Главного Храма Вооружённых Сил России, расположенном в парке «Патриот» прошел торжественный молебен в память о погибших воинах.

Сообщается, что мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы организовано по инициативе Московской областной Нотариальной Палаты.

В программу мероприятия также включен торжественный митинг нотариусов и членов Палаты с передачей автомобиля УАЗ для военнослужащих и участников СВО.

Ранее сообщалось, что 6 мая в главном храме ВС РФ прошел молебен в честь 79-й годовщины Победы.