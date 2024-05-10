МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В парке «Патриот» прошел посвященный памяти погибших воинов молебен

На мероприятии также прошел митинг с передачей автомобиля для участников СВО.
Глеб Владовский 2024-05-10 14:31:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На территории Главного Храма Вооружённых Сил России, расположенном в парке «Патриот» прошел торжественный молебен в память о погибших воинах.

Сообщается, что мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы организовано по инициативе Московской областной Нотариальной Палаты.

В программу мероприятия также включен торжественный митинг нотариусов и  членов Палаты с передачей автомобиля УАЗ для военнослужащих и участников СВО.

Ранее сообщалось, что 6 мая в главном храме ВС РФ прошел молебен в честь 79-й годовщины Победы. 

#в стране и мире #Парк Патриот #день победы #Главный храм ВС РФ #Молебен
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213