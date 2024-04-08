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Стубб заявил о важности создания диалога с Россией по поводу Украины

Президент Финляндии сказал, что диалог между странами важен и для проведения мирных переговоров по поводу Киева.
Мария Зайцева 2024-04-08 04:12:40
© Фото: IMAGO/Vesa Moilanen, Global Look Press

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что между Финляндией и Россией нет никакого политического диалога. Об этом сообщает 360 с ссылкой на CNN.

Глава Финляндии признал, что сейчас между странами отсутствует политический диалог. При этом он добавил, что дипломатические связи нужны также и для проведения мирных переговоров по поводу Украины.

В начале марта Стубб высказался по поводу введения войск на Украину. Он заявил, что такая необходимость отсутствует, и Финляндия поддерживает Киев всеми возможными способами.

#в стране и мире #Украина #Финляндия #переговоры #Александер Стубб
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