Стубб заявил о важности создания диалога с Россией по поводу Украины

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что между Финляндией и Россией нет никакого политического диалога. Об этом сообщает 360 с ссылкой на CNN.

Глава Финляндии признал, что сейчас между странами отсутствует политический диалог. При этом он добавил, что дипломатические связи нужны также и для проведения мирных переговоров по поводу Украины.

В начале марта Стубб высказался по поводу введения войск на Украину. Он заявил, что такая необходимость отсутствует, и Финляндия поддерживает Киев всеми возможными способами.