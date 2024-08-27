Десантники предотвратили высадку ДРГ ВСУ на берегу Кинбурнской косы

Противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» предотвратили высадку диверсионно-разведывательных групп ВСУ на берег Кинбурнской косы в Херсонской области. Они показали, как уничтожили два десантных катера и более 10 боевиков ВСУ.

Ранним утром средства воздушной разведки обнаружили украинские катера с личным составом, они на большой скорости двигались в направлении Кинбурнской косы со стороны Очакова. Подходя к нашему берегу, противник открыл массированный артиллерийский огонь, пытаясь подавить огневые точки российских подразделений, чтобы успешно высадить морской десант.

Противотанковые расчеты, обороняющие побережье, подпустили противника на расстояние поражения, затем выпустили управляемые ракеты из ПТРК «Корнет», уничтожив десантный катер с личным составом противника.

Затем противнику удалось разминировать небольшой участок берега с помощью подрыва управляемого боевого катера, после чего он попытался высадиться на берег. Первую высадившуюся группу уничтожили ракетой из ПТРК, остальных боевиков десантники уничтожили в стрелковом бою. Как потом выяснилось, среди личного состава ВСУ были наемники из Польши.

Ранее экипаж Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в Курской области. Разведка подтвердила поражение личного состава, после чего экипаж вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.