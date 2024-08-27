ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре Украины

Российское оборонное ведомство сообщает о групповом ударе, нанесенном сегодня ночью по инфраструктуре Украины.

В ходе ночного удара российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования, включая аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Поражались украинские аэродромы, уточняется в сводке о проведении специальной военной операции.

Кроме того, ВС РФ взяли под контроль Орловку в Донецкой Народной Республике. Освободить населенный пункт удалось силами подразделения группировки войск «Центр».

По данным Минобороны России, суточные потери украинской стороны в живой силе в зоне ответственности группировки составили до 530 человек. Кроме того, ВС РФ потеряли танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика» и два буксируемых орудия Д-30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.