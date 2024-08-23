Синоптик Позднякова рассказала о погоде 1 сентября

Погода в первый день нового учебного года в столичном регионе будет комфортной. Об этом «Звезде» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Температура воздуха в утренние часы составит примерно +15-17 градусов, дневная температура около +25. Температура будет выше климатической нормы на 3-4 градуса», - пообещала Позднякова.

По ее прогнозам, яркого солнца в этот день не ожидается, поэтому школьники будут чувствовать себя комфортно.

«Жара для первого дня учебного года не очень приятна. Дети сразу утомляются, недостаточно кислорода. А тут будет все в норме. Температура комфортная и содержание кислорода в воздухе будет достаточным», - отметила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал погодные аномалии в конце августа. По его данным, температура воздуха будет выше климатической нормы и достигнет 30-градусных отметок.

Последняя летняя неделя отметится неустойчивой погодой, возможны кратковременные дожди. Говоря о долгосрочном прогнозе на первый осенний месяц Леус отметил, что сентябрь также будет теплее обычного на пару градусов. В целом, когда придет осень с ветрами и дождями говорить пока рано, заключил специалист.