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Добровольцы предотвратили повторное возгорание в лесах Феодосии

Спасатели ликвидировали очаги лесного пожара, для недопущения повторного возгорания проводится проливка водой.
Алексей Курильченко Виктория Косогляденко 2024-08-27 12:55:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ситуация с лесным пожаром в Феодосии стабилизировалась, спасатели и добровольцы продолжают работу по ликвидации огня. На месте, где огонь уже потушен, добровольцы проводят проливку, чтобы не допустить повторного возгорания. Кадры с пепелища после пожара показала корреспондент «Звезды» Виктория Косогяденко.

На данный момент очаги возгорания уже ликвидированы. Спасатели не допустили распространения пламени на село Южное. Несмотря на отсутствие открытого пламени, спасатели продолжают обрабатывать окрестности водой - чтобы пожар не повторился.

Напомним, что пожар рядом с горой Тепе-Оба разгорелся в конце прошлой недели. Площадь возгорания составила порядка 150 гектаров. Над ликвидацией возгорания работают 480 сотрудников МЧС, привлечены 100 единиц техники, в том числе два вертолета. Из-за распространения огня власти Крыма поручили перекрыть участок дороги Феодосия-Орджоникидзе, также глава региона Сергей Аксенов заявил об эвакуации ста человек из СНТ «Рассвет».

#пожар #Крым #феодосия #наш эксклюзив #лесной пожар
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