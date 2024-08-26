В Крыму начался пожар в районе Тепе-Оба на площади 45 га

В Крыму возник пожар в районе горного хребта в районе Тепе-Оба. ЧП произошло вечером 25 августа, тогда площадь пожара составляла 15 гектаров.

Прежде к ликвидации огня МЧС привлекло 280 специалистов и 83 единицы техники. Также уточнялось, что началась эвакуация жителей из близлежащих СНТ - «Рассвет» и «Волна», при этом в Коктебеле власти развернули два пункта временного размещения.

Затем пожара охватил территорию до 45 га. Как отметили в МЧС, столь быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра до 20 метров в секунду и жаркая сухая погода.

«На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Силы и средства рассредоточены по периметру. Создано шесть боевых участков. На сложных участках проводится опашка», - заявили в ведомстве.

В настоящее время с пожаром борются более 380 человек и 105 единиц техники, среди них два вертолета Ми-8 МЧС России и один Росгвардии.